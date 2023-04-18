تتابع وزارة الخارجية مباشرة وعن طريق سفارتنا في الخرطوم أوضاع المواطنين الكويتيين العالقين في جمهورية السودان الشقيقة نتيجة التطورات الأمنية التي تشهدها البلاد.



وقد قامت الوزارة بالاطمئنان على المواطنين العالقين ودعوتهم إلى ضرورة الالتزام في مقار إقامتهم واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق التوتر والنزاع والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية في الدولة.



وقالت الوزارة إنها تجري حاليا اتصالاتها مع السلطات المعنية في جمهورية السودان الشقيقة لدراسة كل البدائل الممكنة لتأمين سلامة المواطنين الكويتيين بما في ذلك إجلاؤهم متى ما سمحت الظروف الأمنية بذلك.



وأشارت الوزارة إلى أنها على متابعة وتواصل دائم مع سفارتها في الخرطوم للوقوف على سلامة المواطنين وتزويدهم بالإرشادات العامة لضمان أمنهم وسلامتهم في مثل هذه الظروف الصعبة وغير المستقرة.