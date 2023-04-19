بداح العنزي



قال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي انه سيتم وضع خطة استراتيجيه لاضاءة المدينة. جاء ذلك في رده على اقتراح العضوة م.شريفة الشلفان بشأن وضع استراتيجية لإضاءة مدينة الكويت وشارع الخليج العربي تم تكليف بلدية الكويت بتشكيل فريق عمل خاص بتجميل وتطوير مدينة الكويت بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 28/7/2021، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء بالدراسات الاستشارية لهذا المشروع والتي تتضمن العديد من الدراسات، أهمها تصميم وتوحيد العناصر الحضرية في المدينة من إنارات ومزروعات ومقاعد خارجية.. إلخ، ووضع خطة استراتيجية لهذا الشأن لتعميمها على الدولة بأكملها، وعليه سيتم الأخذ بعين الاعتبار البنود الواردة الاقتراح المقدم من عضوة المجلس البلدي من ضمن تلك الدراسة.