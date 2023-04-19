بدر فيصل الساير: «تويوتا» ملتزمة بإطلاق المزيد من الفعاليات للتواصل مع فئات مجتمعنا



أقامت شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده وفريق تويوتا غبقة رمضانية احتفالا بنجاح حملة «الكويت في عيوننا» وتكريم كوكبة من المصورين الكويتيين المحترفين، حيث حضر الحفل المصورون: عبدالعزيز السريع، حامد أشكناني، عباس فاضل الصالح، مبارك القطان، علي الشمري، ومحمد خليل الشمالي.



كما حضر كل من: مارتن أهيرن مدير أعمال أول، وثيو كروجر مدير عام مبيعات تويوتا، وبدر فيصل الساير مدير أول تسويق تويوتا وعدد من أعضاء الصحافة والإعلام البارزين.



وفي هذا السياق، قال بدر فيصل الساير «شهدنا مؤخرا احتفالات كبيرة بالأعياد الوطنية الكويتية، وقد كانت للساير مشاركة خاصة هذا العام في هذه الاحتفالات بمبادرة فريدة من نوعها.

وهي دعوة شبابنا الكويتي من المحترفين في مجال التصوير الفوتوغرافي لالتقاط صور أحلامهم لأبرز معالم الكويت مع موديلات تويوتا المختلفة».



وأضاف «اسمحوا لي أن أعبر عن تقديري لاستجابتكم الكبيرة، وأهنئكم على مجهوداتكم المميزة، وكنا متحمسين فعلا لرؤية لقطاتكم الرائعة، لقد تشرفنا بشراكتكم معنا، فبلمساتكم الساحرة وعدسات كاميراتكم، صنعتم صورا رائعة عن الكويت وجعلتم سيارة تويوتا تتحدث بألف كلمة».



وأوضح بالقول «منذ بداية هذه الفكرة، كان هدفنا هو إعطاء هذه الحملة أفضل دفعة، لذلك قمنا باستخدام الإعلانات الخارجية ووسائل التواصل الاجتماعي.



من وجهة نظر تسويقية، لاحظنا أن نتائج هذه الحملة كانت استثنائية وفوق المتوقع وحظيت بمشاركات ومشاهدات كبيرة وتعليقات رائعة على منصات التواصل الاجتماعية».



واختتم السيار «نحن في تويوتا ملتزمون بإطلاق المزيد من هذه الفعاليات في المستقبل من خلال التواصل مع فئات مجتمعنا الكويتي من الشباب الموهوبين وكذلك المحترفين المتخصصين للاحتفال بمعالم بلادنا ومناسباتنا الخاصة».