عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن آخر مستجدات الأعمال في مدينة المطلاع التي تنفذها المؤسسة العامة للرعاية السكنية تتمثل في أعمال تنزيل أركان القسائم وفحص جاليات شبكة تصريف مياه الأمطار وتركيب وحدات خزانات الترشيح في الضاحية N4، وأعمال حفر أعمدة خزانات الترشيح في الضاحية N1.



وكانت «السكنية» قد أعلنت عن جاهزيتها لتسليم 9769 شهادة «لمن يهمه الأمر» للمواطنين أصحاب القسائم السكنية ضمن 4 ضواح في مدينة المطلاع السكنية، وذلك تمهيدا لإصدار أوامر البناء، كما ستبدأ تسليم الشهادات للمواطنين أصحاب القسائم 26 أبريل الجاري، وسيكون التقديم للحصول على الشهادات سيكون عبر تطبيق «سهل» الحكومي ومن ثم تسلم الشهادات مع المخطط الخاص بالقسيمة.



من جهة أخرى، علمت «الأنباء» أن 9 مكاتب ودور استشارية اجتازت العروض الفنية التي قدمتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية لمسابقة الخدمات الاستشارية الخاصة بأعمال التصميم التفصيلي وإعداد مستندات الطرح لإنشاء وإنجاز وصيانة مجموعة من المباني العامة «نماذج نمطية».



وقالت المصادر إن المكاتب التي اجتازت المسابقة هي: دار استشارات الجزيرة، ودار كيو انترناشيونال كونسلتنتس، ودار كيو سي انترناشيونال للاستشارات الهندسية، ودار الكويت للاستشارات الهندسية، ودار اس اس اتش انترناشيونال للاستشارات الهندسية، ودار مستشارو الخليج، والمكتب العربي للاستشارات الهندسية، ودار الشاهين للاستشارات الهندسية، ودار الهدية للاستشارات الهندسية.