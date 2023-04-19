

أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» يوسف كاظم‬ عن انضمام الهيئة العامة للرياضة‬ للجهات الحكومية التي تقدم خدماتها الإلكترونية على تطبيق «سهل‬»، وذلك من خلال تقديم «خدمة التفرغات الرياضية».



وتعد الخدمة الجديدة التي طرحتها الهيئة العامة للرياضة عبر تطبيق «سهل» معنية بإجراءات ومتابعة التفرغات الرياضية لأفراد الجسد الرياضي، من لاعبين وإداريين في الأندية واللجان والاتحادات الرياضية، وهذا الأمر سينطبق كذلك على الحكام والمدربين ومن يحمل صفة رياضية وتم طلب تفرغ رياضي له، وبالتالي سيمكنه استخدام هذه الخدمة التي باتت متاحة على تطبيق «سهل» للخدمات الإلكترونية الحكومية.