

أسامة أبوالسعود



حصد فريق الأدهم بطولة دورة كرة القدم الرمضانية الأولى لنقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية التي أقيمت على ملعب المرحوم خالد سعد المطيري مقابل اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات بمنطقة الأحمدي بمشاركة 5 فرق بنظام الدوري فيما حل قسم الصيانة ثانيا.



ووسط حضور كبير من الزملاء في النقابة والعاملين بالقطاع النفطي، جاء ختام البطولة مشوقا، حيث حصل الفائز بالمركز الأول على 500 دينار، فيما حصل الثاني على 300 دينار، بينما توج لاعب قسم الصيانة عبدالله العجمي بلقب هداف البطولة، في حين حصل لاعب فريق الأدهم عبدالله الكندري على جائزة أحسن لاعب بالبطولة، بينما ذهبت جائزة أفضل حارس الى سند الشراكي من فريق الأدهم.



وهنأ رئيس نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية نادر الحربي الفائزين، مشيدا بأدائهم المتميز وما قدموه من تنافس شريف في أجواء رمضانية رائعة، كما أكد ان النقابة لن تدخر جهدا في اقامة تلك المنافسات الرياضية المتميزة لإظهار مواهب العاملين بالشركة.