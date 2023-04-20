

يعقوب العوضي



توج فريق الكرة الطائرة بنادي سلوى الصباح بلقب بطولة الدوري العام للسيدات بعد فوزه بثلاث مباريات من أصل خمس على نادي الفتاة، وحلت فتيات نادي الكويت في المركز الثالث بعد الفوز 3-2 على فتيات العيون في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. وعقب المباراة الختامية، قام رئيس الاتحادين المحلي والعربي د.عبدالهادي الشبيب ورئيس نادي سلوى الصباح الشيخة نعيمة الأحمد وعضو مجلس ادارة الاتحاد بدر الكوس وأمين سر نادي سلوى الصباح رشا الصايغ ورئيس اللجنة النسائية في الاتحاد استقلال الرقم بتسليم درع البطولة وتقليد الميداليات للفرق المتوجة.