نفى المخرج خالد يوسف اعتزاله إخراج المسلسلات بعد تعرضه لحملة نقد واسعة عقب عرض مسلسل «سره الباتع» ضمن موسم رمضان الجاري، وأكد أنه يتعرض لحملة «ظالمة»، وبعض الانتقادات الموجهة إليه غير موجودة في العمل من الأساس.



وأضاف يوسف، خلال لقائه ببرنامج «ET بالعربي»: «الحملة ظالمة بامتياز بالنسبة لي، لأنهم اتكلموا على حاجات مش موجودة في المسلسل، لما يبقى فيه 2000 كومبارس قدامك وتعمل زووم إن على آخر صف عشان تطلع 4 شكلهم مصري، فتقول إن كل الكومبارس شكلهم مصري باين جدا إنه كان مستهدف».



وأكد أن العمل لا يحتوي على أخطاء، ولكن به لقطة 2 ثانية لـ«كوتش»، وتم تدارك الخطأ وحذفها بعد نصف ساعة من العرض الأول.