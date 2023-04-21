

أقيمت النسخة السابعة من البطولة الرمضانية لكرة القدم لموظفي مستشفى هادي لإحياء ذكرى المرحوم فهد يوسف الميلم القائد المحبوب، هذا الحدث السنوي هو تكريم لذكراه هذه السنة، حيث تجمع طاقم المستشفى للمشاركة في البطولة خلال شهر رمضان المبارك.



وأكد المدير الفني للرياضة والمنظم الرئيسي للبطولة د.عاصم فتحي، أن الحدث يعكس القيم التي دافع عنها فهد الميلم، مبينا أن فريق المتطوعين كرس جهوده لإنجاح البطولة حيث عملوا بلا كلل للتأكد من أن كل شيء تم بسلاسة من تنظيم الفرق والحكام إلى ضمان سلامة اللاعبين والمتفرجين.



وأضاف «تألفت البطولة من دوري جماعي، وتواجهت الفرق في منافسات شرسة ومثيرة. أظهر اللاعبون مهارة وتصميما كبيرين، والتي زادت فقط مع تقدم البطولة. كانت كل مباراة بمنزلة شهادة على تفاني موظفي المستشفى وشغفهم بكرة القدم. كان من الممتع مشاهدة الفرق تتنافس، وكان اللاعبون يفرحون من زملائهم وأحبائهم. كانت المباراة النهائية للبطولة ذات أهمية خاصة حيث كانت مخصصة لفهد الميلم».



وبين ان الفريق الفائز «كرس انتصاره لذكراه، كما احتفل مجتمع المستشفى بأكمله بحياته وإرثه.. فقد كان فهد شخصية محبوبة في مستشفى هادي، ومعروفا بلطفه وحنانه وقيادته، ولقد أثر في حياة كل من عمل معه، وكان مصدر إلهام للجميع». بدورها، أكدت د.فاتن الميلم، أن البطولة تهدف إلى تكريم روح الوالد فهد الميلم وتعزيز الشعور بالاتحاد بين العاملين بالمستشفى، مضيفة «هذا الحدث بمنزلة فرصة للمشاركين لتذكر الراحل، والفرحة التي جلبها إلى حياتهم». وأعربت د.فاتن الميلم عن فخرها بمنظمي البطولة وإنجاحها، كما وعدت باستمرار البطولة في السنوات القادمة لتكون بمنزلة تذكير بأهمية العمل الجماعي والاحتفال بروح رمضان.