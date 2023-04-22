أجرى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، اتصالا هاتفيا مع سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، قدم خلاله أصدق التبريكات لنجاح عمليات الإجلاء التي نفذتها السفن السعودية لمواطني 11 دولة من دول العالم من السودان إلى مدينة جدة، مثمنا الجهود الكبيرة التي قامت بها السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة لإنجاح تلك العمليات بكل مهنية واقتدار.

كما عبر الشيخ سالم العبدالله عن تقدير الكويت وامتنانها على التسهيلات التي قدمتها المملكة العربية السعودية الشقيقة لتسهيل إجلاء المواطنين الكويتيين الذين كانوا عالقين في السودان وتأمين وصولهم إلى مدينة جدة سالمين.