محمد راتب



قام مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتكليف م.مشعل القريفة بجولة ميدانية على إدارة الرقابة البحرية خلال عطلة عيد الفطر السعيد، وذلك لتفقد سير العمل.



وعلى هامش الجولة، اجتمع م.القريفة بفريق العمل في الإدارة، وأعرب عن تقديره لما يبذلونه من جهود للحد من مخالفات الصيد الجائر والممنوع في المياه الكويتية.



ودعا القريفة قياديي وموظفي الإدارة إلى تكثيف الجهود وزيادة مستوى اليقظة خلال الجولات البحرية بهدف الحفاظ على المخزون السمكي كواحد من أهم محاور الأمن الغذائي في البلاد، مشيرا إلى أن نجاح عملهم يستدعي تعزيز التعاون والتنسيق التام مع الجهات المعنية بحماية الحدود البحرية وثروتنا السمكية، ومن هذه الجهات معهد الأبحاث وخفر السواحل.



وأوضح أن الهيئة لن تتهاون مع المخالفين لقوانين الثروة السمكية، داعيا موظفي الرقابة البحرية، إلى تشديد الإجراءات إزاء قيام أي شخص باستخدام شباك الصيد الممنوعة أو الصيد في المناطق أو الأوقات المحظورة قانونا، ومتابعة أي بلاغ من قبل المواطنين.



وأثنى القريفة على تمرس فرق الرقابة البحرية في جولاتها التفقدية، متوجها بالشكر لهم ولكل من لم يتوان خلال عطلة العيد عن القيام بالواجب حماية تخوم الدولة وأمنها أو مخزونها السمكي.