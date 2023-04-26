آلاء خليفة



أشادت نائب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للشباب بلسم الكندري بالقرار الصادر عن ديوان الخدمة المدنية بتقسيم فترات العمل إلى أربع فترات متقاربة فيما يسمى بـ «الدوام المرن»، مؤكدة الأخذ بعين الاعتبار معرفة حاجة المؤسسة الحكومية من الموظفين والحضور الباكر وفق ظروف كل شخص، وهذا ينعكس بشكل مباشر على الموظف في توفير سبل الراحة والأمان الوظيفي، ما يؤثر إيجابيا على سلامته وصحته النفسية وينعكس على متلقي الخدمات.



وأكدت الكندري أن لكل مؤسسة حكومية خصوصيتها، فهناك مؤسسات تتعامل مع الجمهور مباشرة ما يتطلب الحضور الباكر، وأخرى تتعامل مع صناعة الإبداع البشري وتؤسس وتبني شخصية الشباب الكويتي مثل الهيئة العامة للشباب التي تتطلب المرونة اللازمة مع الموظفين بشكل عام والتعامل مع الموظفين المختصين بالإبداع بشكل خاص.



وأضاف: باسم مجلس إدارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للشباب نشكر وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب على توفير السبل للارتقاء بالعمل الشبابي في الكويت، كما نشكر مدير عام الهيئة العامة للشباب بالتكليف مشعل السبيعي على سرعة اتخاذ القرارات التي تعود بالنفع على العاملين في الهيئة.