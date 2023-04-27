الإنتاج الفعلي أو تطبيق القانون وسحب القسيمة من المخالف وإلزامه بدفع الغرامة 10 آلاف دينار



قام مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتكليف م.مشعل القريفة بجولة ميدانية على مركز مراقبة كبد لحظائر الماشية، وذلك ضمن حملات تفقدية ودورية نظمها خلال عطلة عيد الفطر السعيد، وذلك بهدف مراقبة تنفيذ اللوائح والقوانين المتعلقة بالأمن الغذائي، ومتابعة أداء المراكز والفرق المتخصصة في هذا الجانب وتشجيعهم على بذل ما لديهم من جهود وإمكانات لتحقيق الأهداف المرجوة.



وشدد القريفة خلال اجتماعه مع فريق العمل في مركز كبد لحظائر الماشية على عدم التهاون في تطبيق القانون ومخالفة الجواخير غير المنتجة، أو التي تمارس أنشطة غير مصرح بها.



وأثناء زيارته لبعض الجواخير دعا القريفة المربين إلى تحسين الإنتاج وزيادة العطاء والاستفادة من توجه الحكومة والوزير د.أحمد العوضي ودفعهم في اتجاه تعزيز الأمن الغذائي، محذرا من ارتكاب أي مخالفات في الجواخير وحيازات الإنتاج الحيواني والذي لن نتهاون إزاءه في تحرير مخالفات ومن ثم تطبيق القانون 69/2020 وسحب القسيمة من المخالف وإلزامه بدفع الغرامة المقدرة بـ 10 آلاف دينار.



وفي ختام جولته، أثنى القريفة على جهود مركز كبد، داعيا إياهم إلى تشجيع المربين على تقديم الأفضل كونهم ركيزة مهمة من ركائز الأمن الغذائي في البلاد.