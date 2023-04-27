أزاحت عملاق النفط السعودية «أرامكو» شركة مايكروسوفت الأميركية لتصبح ثاني أضخم شركة في العالم من حيث القيمة والبالغة 2.11 تريليون دولار (7.92 تريليونات ريال) بعد أن وصل سهم الشركة اليوم الأربعاء إلى مستوى 36 ريالا.



ولا تزال شركة «أبل» تحتفظ بصدارة الترتيب، مع قيمة سوقية تقارب 2.6 تريليون دولار، تليها «أرامكو» بـ 2.11 تريليون دولار، ثم «مايكروسوفت» بـ 2.05 تريليون دولار، وجاءت ارتفاعات سهم «أرامكو السعودية» عقب إعلان ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الشهر الجاري عن نقل 4% من أسهمها إلى شركة سنابل للاستثمار المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة.



وكانت «أرامكو» قد حققت في 2022 أعلى أرباح منذ الإدراج، مرتفعة بنسبة 46.5%، لتبلغ 604 مليارات ريال، مقابل 412.4 مليار ريال في 2021.



يشار إلى أن «أرامكو» تعد الشركة الأكثر ربحية في العالم، إذ تتجاوز أرباحها لعام 2022، أرباح كل من «آبل»، و«مايكروسوفت»، و«إكسون موبيل» مجتمعة، وفقا لتصنيف موقع Companies market cap.



وتزامن صعود أسهم «أرامكو» أيضا مع ارتفاع أسعار النفط الخام وزيادة كميات المبيعات للشركة، والزيادة الكبيرة في هوامش الربح من أعمال التكرير والكيماويات، فضلا عن تراجع مخزونات الخام الأميركي، على الرغم من التوقعات الاقتصادية العالمية المتشائمة.