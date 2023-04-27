

ربط الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط عودة سورية إلى الجامعة العربية بمطالب دولية من دمشق، مشيرا إلى «حتمية» العودة.



وذكر أبوالغيط، في لقاء بثته قناة «الجديد» اللبنانية مساء أمس الأول، أن عودة سورية لشغل مقعدها في الجامعة أصبحت حتمية، دون تحديد موعد واضح.



واعتبر أن هناك موجة متصاعدة للعودة، وتوجها لإقامة علاقات ثنائية مع دمشق، يرافقه تزايد الحديث عن عودتها إلى الجامعة العربية.



وشرح الأمين العام لجامعة الدول العربية آليات قانونية لطريقة عودة سورية إلى الجامعة العربية، وقال «يجب أن تطلب إحدى الدول الأعضاء اجتماعا طارئا، مع تأييد دولة أخرى ويتم النقاش حول الأمر، وفي حال لم يكن هناك إجماع، تلجأ الجامعة إلى ما يسمى التوافق العريض».



وأكد أبوالغيط، في لقائه التلفزيوني، أن الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب في مدينة جدة السعودية لم يحسم نقطة العودة.