أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارا وزاريا يقضي بالتوظيف المباشر للأطباء من أبناء الكويتيات.

وحددت مواد القرار الاشتراطات الخاصة بالتعيين، حيث اشترطت المادة الأولى لشغل وظيفة طبيب مقيم «بشري» غير الكويتي من أبناء الكويتيات الحصول على بكالوريوس الطب والجراحة، وينقل إلى وظيفة مساعد مسجل بعد قضاء سنة واحدة في وظيفته بنجاح.

كما حددت المادة الثانية الاشتراطات الخاصة بشغل وظيفة طبيب مقيم «أسنان» غير الكويتي من أبناء الكويتيات بالحصول على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان، وينقل إلى وظيفة مساعد مسجل بعد قضاء سنة واحدة في وظيفته بنجاح.

فيما أشار القرار في مادته الثالثة إلى المزايا المالية للأطباء المذكورين بالمادتين الأولى والثانية، وتشمل منحهم الراتب الأساسي، وبدل طبيعة عمل، وبدل الخفارة، والمكافأة المالية، وبدل سكن، وعلاوة غلاء المعيشة، وزيادة خاصة وفقا لما بينه القرار.

من جانب آخر، أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارا وزاريا يقضي بإقرار صرف زيادة مكافآت المدربين في البرامج التدريبية في معهد الكويت للاختصاصات الطبية (كيمز).

كما حدد القرار قيمة المكافآت التي تتراوح بين 300 و 500 دينار شهريا بحسب المسمى الوظيفي.

يذكر أن مجلس أمناء معهد الكويت للاختصاصات الطبية «كيمز» برئاسة وزير الصحة د.أحمد العوضي كان قد وافق على هذه الزيادة تماشيا مع زيادة المقاعد في جميع التخصصات في البورد بنحو ثلاثة أضعاف، حرصا على فتح آفاق أوسع من التطور والتميز في المجال الطبي، ولتلبية احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية من الكوادر الوطنية المدربة والمتخصصة.