أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن إطلاق خدمة الكترونية جديدة عبر تطبيق سهل الحكومي.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي، إن الخدمة الجديدة تتيح للمواطن تقديم طلب إلغاء قرار التخصيص إلكترونيا عبر التطبيق دون الحاجة لمراجعة المؤسسة .

وأشارت إلى أن خدمة طلب الغاء قرار التخصيص تأتي ضمن الخدمات التي تقدمها المؤسسة عبر تطبيق سهل الحكومي تلبية لاحتياجات المواطنين وتوفيرا للجهد والوقت .

وأكدت المؤسسة بتواجد فريق خاص لتطبيق سهل الحكومي وخدمات المؤسسة المقدمة من خلاله في بهو " السكنية" للإجابة عن استفسارات المواطنين وتوجيههم عن كيفية استخدام الخدمات الالكترونية.