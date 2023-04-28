حرصا على تطبيق وتحقيق الأهداف المرجوة على جميع الأصعدة، حصلت إدارة الشؤون المالية في جهاز متابعة الأداء الحكومي على شهادة واعتماد المواصفات والمقاييس الدولية الآيزو (ISO 9001)، وذلك بتطبيقه مجموعة من المعايير الشاملة لإدارة الجودة التي تسهم في تطوير عمليات الإدارة من خلال اتباع إرشادات تجعل توفير التدريب ورفع مستوى الأداء واكتشاف الأخطاء وإصلاحها عملية سلسة ومنظمة. جدير بالذكر أن شهادة الآيزو (ISO 9001) هي مواصفات دولية عامة لنظام إدارة الجودة، حيث تقوم على مراقبة مستوى الجودة والمخاطر وإدارة العمليات، وتهدف الى تطوير آلية أداء الأعمال في مختلف المجالات واتخاذ القرارات القائمة على الأدلة والتحسين المستمر.