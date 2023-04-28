قدمت عضو المجلس البلدي م.شريفة الشلفان سؤالا حول معايير تصميم الأماكن العامة وأماكن لعب الأطفال.



وقالت الشلفان: تشكل المساحات العامة من شوارع وأرصفة وميادين وغيرها من المساحات المفتوحة جزءا مهما وحيويا في المدن لدورها في إبراز النهضة العمرانية في البلاد والمحافظة على سلامة السكان ورفع جودة حياتهم، كما تهدف الدول إلى تطوير هذه المساحات لتوفير أماكن لجميع فئات المجتمع، لاسيما المساحات المخصصة للعب الأطفال، حيث إن اللعب يعد من أهم مقومات رفع جودة حياة وتطور الطفل الفكري والجسدي.



وطلبت تزويدها بإجابات عن الأسئلة الآتية:



1- ما اللوائح أو المعايير المتبعة لتصميم المساحات العامة (من طرق وشوارع وأرصفة وميادين وغيرها)؟ يرجى تزويدنا بنسخ منها.



2- ما المعايير التخطيطية المتبعة لتوفير مساحات لعب للأطفال؟



3- ما معايير السلامة والجودة المتبعة للألعاب والمنشآت في ملعب الأطفال العامة؟