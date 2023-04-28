أعلنت البحرية الأميركية أن الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في خليج عمان، مطالبة بالإفراج الفوري عنها، واكدت وسائل اعلام ايرانية الواقعة دون مزيد من التفاصيل.



وتقع المنطقة البحرية، حيث احتجزت السفينة، قرب مضيق هرمز الذي تمر عبره خمس صادرات النفط الدولية.



وقال الأسطول الخامس للبحرية الأميركية في بيان «في 27 الجاري حوالى الساعة 1:15 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط Advantage Sweet التي ترفع علم جزر مارشال أثناء عبورها في المياه الدولية في خليج عمان».



وأضاف «على الحكومة الإيرانية أن تفرج فورا» عنها، معتبرا أن «المضايقات الإيرانية المستمرة للسفن والتدخل في حقوق الملاحة في المياه الإقليمية تشكل تهديدا للأمن البحري والاقتصاد العالمي».



ولم تحدد البحرية الأميركية هوية مالك السفينة ولا وجهتها.



وجاء في البيان أن السفينة المحتجزة ناقلة ضخمة بنيت عام 2012 وأنها وجهت نداء استغاثة أثناء عملية احتجازها.