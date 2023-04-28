هادي العنزي



زكت الجمعية العمومية لاتحاد التنس رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للتنس للدورة الانتخابية 2023-2027، وذلك بعد اجتماعها مساء اليوم الخميس في قاعة الاجتماعات بمقر الاتحاد في مجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح الدولي للتنس.



وزكت الجمعية العمومية بالإجماع علي مسعود حيات رئيسا لمجلس الإدارة للدورة الانتخابية المقبلة، وعبدالرضا الغريب نائبا للرئيس، وفالح العتيبي أمينا للسر العام، وفؤاد مشاري امينا للصندوق، وعبدالصمد العريان امينا للسر المساعد، وصالح الصرعاوي امينا للصندوق المساعد، ومحمد العازمي عضوا لمجلس الإدارة.



واعتمدت الجمعية العمومية بحضور 9 أندية من إجمالي 10 أندية، (حيث حضر ممثل نادي القادسية متأخرا)، التقريرين الإداري والمالي للدورة الانتخابية الماضية، وسار اجتماع الجمعية العمومية بيسر وسلاسة وبلا شائبة.