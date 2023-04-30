طلبت وزارة الاشغال طرح ممارسة إنشاء وانجاز وصيانة طرق ومجاري الامطار وخدمات اخرى بمنطقة شرق الرقة، ويمكن الحصول على وثائق الممارسة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وسيتم الطرح يوم 30 الجاري على ان يكون تاريخ الاقفال 23 مايو المقبل، وسيتم عقد اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات) الساعة 10 صباح يوم الاحد 21 مايو المقبل، وذلك في المبنى الرئيسي للوزارة بجنوب السرة ـ قاعة اجتماعات الهيئة العامة للطرق والنقل البري ـ الدور الثاني.



وسيتم نشر وثائق الممارسة على الموقع الالكتروني للجهاز، وذلك للاطلاع عليها قبل التقدم لشراء الوثائق، وفي حال شراء الوثائق وسداد الرسوم المقررة لن تقبل طلبات استرداد الرسوم الا في حال الغاء الممارسة وفقا لاحكام المادة 55 من قانون المناقصات العامة.



ـ الوقت النهائي لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من اليوم المحدد بالاعلان اعلاه المقرر لإيداع العطاءات.



ـ ممارسة عامة وفقا لاحكام المادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016.



ـ غير قابلة للتجزئة.



ـ لا تقبل عروض بديلة.



ـ يتم دفع المقابل النقدي المذكور اعلاه بواسطة شيك مصدق او بطاقة «كي نت».



ـ يجب على الشركات/ الممارسين الراغبة في تقديم استفسارات او ايضاحات وغيرها الالتزام بتقديمها الى الجهة صاحبة الشأن في الموعد والمكان المحدد اعلاه للاجتماع التمهيدي (جلسة استفسارات) ولن يلتفت لأي استفسارات او ايضاحات تقدم للجهاز.



ـ جميع المستندات تقدم على CD غير قابل للنسخ فيما عدا صيغة العطاء والتأمين الأولي يتم تقديمهما كنسخ ورقية.



ـ يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة سارية مع تقديم العطاء.



ـ وفقا لنص المادة 48 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 والتي تنص على: تفتح مظاريف العطاءات في الوقت والمكان المبينين في وثائق المناقصة في جلسة علنية بحضور مقدمي العطاءات او من يمثلهم.



ـ يعتبر هذا الاعلان بمنزلة دعوة لحضور الممارسين الراغبين، حيث انه يحق للشركات الراغبة بحضور جلسة فض المظاريف.



ـ على الشركات الراغبة بالحضور التنسيق مع قسم فض العطاءات قبل اليوم المحدد لجلسة فض العطاءات واحضار المستندات التالية:



1 ـ صورة من البطاقة المدنية.



2 ـ صورة من اعتماد التوقيع الخاص بالجهاز المركزي للمناقصات العامة.



3 ـ في حال حضور غير الشخص المعتمد توقيعه، فإنه يجب احضار كتاب خطي من المعتمد توقيعه لدى الجهاز المركزي للمناقصات بتفويض من يراه لحضور الجلسة.



ـ يعتبر هذا الاعلان جزءا لا يتجزأ من وثائق الممارسة.



ـ لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الالكتروني: www.capt.gov.kw.