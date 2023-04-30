القاهرة - هناء السيد



يشارك وفد من المعهد العربي للتخطيط برئاسة د.بدر مال الله مدير عام المعهد، بمنتدى الأسرة العربية المقرر عقده بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية 15 مايو المقبل بمشاركه وزراء الشؤون الاجتماعية من الدول العربية، وكذلك وفود من الدول العربية والمنظمات والمؤسسات المعنية تحت عنوان «استدامة دور الأسرة في تنمية المجتمع».



وتأتي مشاركة المعهد في هذا النوع من الفعاليات في إطار مساعي المعهد العربي للتخطيط لدعم جهود العمل الإنمائي في مختلف الدول العربية، ولاسيما في الأسرة والتنمية المستدامة.



ويلقي المنتدى الضوء على دور المنظمات الدولية في تعزيز دور الأسرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويتناول المرجعية الدينية لدور الأسرة في تنمية المجتمع مع التأكيد على ترسيخ دور الأسرة في نشر قيم التسامح في المجتمع واستقرار السلام في دول ما بعد الصراع، وحماية الأسرة من الآثار السلبية للعولمة والحداثة والتيارات الفكرية الدخيلة على المجتمع العربي.