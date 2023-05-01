رفضت حركة طالبان امس تصريحات وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الذي زعم أن جماعات مسلحة في أفغانستان تهدد الأمن الإقليمي.



وذكر ذبيح الله مجاهد كبير المتحدثين باسم طالبان في بيان أن بعض الهجمات الأخيرة في أفغانستان نفذها مواطنون من دول أخرى في المنطقة.



وجاء في البيان: «من المهم أن تفي الحكومات المعنية بمسؤولياتها».



وأضاف البيان أن «إمارة (أفغانستان) الإسلامية، كحكومة مسؤولة، لا تسمح لأحد باستخدام أراضي أفغانستان ضد دول أخرى، وتتوقع من الدول الأخرى، وخاصة دول المنطقة، منع أولئك الذين يدخلون أفغانستان لأغراض مدمرة».



وكان شويغو قال خلال اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون يوم الجمعة في نيودلهي: «تشكل الجماعات المسلحة من أفغانستان تهديدا كبيرا لأمن دول آسيا الوسطى».



ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، نفذت عدة هجمات صاروخية من الأراضي الأفغانية استهدفت طاجيكستان وأوزبكستان. وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن هذه الهجمات.