نعمل على استقرار الشبكة الكهربائية وتأمين استمرارية وصول الخدمة إلى العملاء

الاستهلاك الأقصى هذا العام 16800 ميغاواط والطاقة المركبة 18350 ميغاواط

تشغيل 4 محطات جهد 132 كيلوفولت بالمطلاع في N6, N7, N8, N10 خلال شهر مايو الجاري

663 محطة نقل مختلفة الجهود منتشرة في جميع المناطق وإنشاء بعض المحطات في الأماكن ذات الكثافة السكانية لتقوية الطاقة

خطة متكاملة للطوارئ يتم تحديثها دورياً للتأكد من جهوزية كل قطاع ولجنة للتعامل مع الحوادث والتدخل السريع لإيجاد الحلول

الوزارة تقوم بالكثير من برامج التوعية الخاصة بالترشيد لتوعية المواطنين والمقيمين بأساليب توفير الطاقة

دارين العلي



أكد الوكيل المساعد لقطاع شبكات النقل والمتحدث الرسمي في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.فيصل السميط أن الشبكة الكهربائية جاهزة ومستعدة لموسم الذروة المقبل.



وشدد في لقاء خاص مع «الأنباء» على ان هدف الوزارة دائما العمل على استقرار الشبكة الكهربائية وتأمين استمرارية وصول الخدمة إلى العملاء بشكل منتظم.



90 % نسبة الصيانة



وقال إن نسبة صيانة الشبكة في مختلف قطاعاتها قد بلغت 90% حتى الآن، لافتا إلى وجود خطة متكاملة في حالة الطوارئ يتم إعدادها سنويا وتحديثها دوريا للتأكد من جهوزية كل قطاع للتعامل مع الحوادث والتدخل السريع لإيجاد الحلول.



وأكد ان الوزارة تقوم بتشكيل لجنة من مختلف القطاعات لتفعيل خطة الطوارئ في موسم الذروة للتعامل مع أي حادث طارئ أو انقطاع يحصل على الشبكة، حيث تتواجد فرق الطوارئ المختلفة موزعة على مختلف المناطق بالإضافة إلى الاستعانة بمولدات الديزل المتوافرة التي تنتشر في جميع المواقع، علما ان هذه المولدات تتم صيانتها خلال الموسم الشتوي تمهيدا للاستعانة بها في حال الحاجة إليها عند حدوث انقطاعات وفقا لطبيعة الانقطاع ومدته.



حجم الاستهلاك‏وقال السميط: إلا انه سنويا يتم احتساب زيادة متوقعة لنسبة الاستهلاك، حيث من المتوقع أن يبلغ الاستهلاك الأقصى هذا العام إلى 16800 ميغاواط في ظل وجود طاقة مركبة 18350 ميغاواط، لافتا إلى أن الوزارة على جاهزية تامة للتعامل مع أي حاجة طارئة أو القطاعات ممكن أن تطرأ على الشبكة.



وأوضح السميط أن الشبكة في البلاد مرتبطة بالشبكة الخليجية، وبالتالي تقوم بالاستعانة بها في حال حدوث أي طارئ وكذلك لو حصل في الدول الأخرى ف‏الهدف من الرابط هو دعم الشبكة الكهربائية في دول مجلس التعاون أثناء موسم الذروة دون أن يشعر المستهلك في كل الدولتين.



دعوة للترشيد



‏وطمأن السميط جميع المستهلكين من مواطنين ومقيمين بأن الشبكة الكهربائية آمنة ومستقرة، آملا منهم المساهمة في تخطي موسم الذروة عبر ترشيد الاستهلاك، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بالكثير من برامج التوعية الخاصة بالترشيد والتي تهدف إلى توعية المواطنين والمقيمين بأساليب توفير استهلاك الطاقة في الأماكن غير المستغلة وخاصة أجهزة التكييف.



محطات النقل



‏وحول قطاع شبكات النقل، قال إن محطات النقل جاهزة للتعامل مع موسم الذروة بشكل كبير، حيث تم إنجاز أعمال الصيانة وهي مستعدة لاستقبال مواسم الذروة. ولفت إلى أنه في حال حدوث أي طارئ على المحطات الرئيسية يتم التعامل مع الحادث لضمان سرعة إرجاع التيار عبر عدة سيناريوهات من ضمنها توزيع الأحمال على المحطات المجاورة لضمان إيصال الخدمة لجميع المواطنين.



وأشار إلى انه حاليا بصدد توزيع فرق من المهندسين للقيام بجولات ميدانية على محطات النقل للتأكد من سلامة التشغيل بالرغم من مراقبتها عبر التحكم، وذلك لزيادة الاطمئنان لأوضاع المحطات.



استبدال المحطات



وقال إن الشبكة تحوي 663 محطة نقل مختلفة الجهود منتشرة في جميع مناطق البلاد، لافتا الى انه يتم حاليا إنشاء بعض المحطات في الأماكن ذات الكثافة السكانية وذلك لتقوية الطاقة فيها.



وأعلن السميط عن خطة يتم العمل عليها حاليا لدراسة أوضاع المحطات في جميع المناطق تمهيدا لاستبدال المحطات التي تحتاج لذلك وتهدف الدراسة لتحديد عدد المحطات والتي ستتضمنها خطة الإحلال ومواقعها ودرجتها في سلم الأولوية.



تشغيل محطات المطلاع



وأعلن عن تشغيل 4 محطات جهد 132 كيلوفولت في مدينة المطلاع في المناطق سيتم تشغيلها في N6, N7, N8, N10 خلال شهر مايو الجاري.



وأوضح ان «خطة المطلاع» مقسمة إلى 3 مراحل انتهى أولها بتشغيل 4 محطات جهد 400 كيلوفولت ويجري حاليا استكمال المرحلة الثانية، حيث تم تشغيل 6 محطات تحويل رئيسية جهد 132 كيلوفولت من أصل 36 محطة سيتم تشغيلها تدريجيا وفق جداول منظمة.



ولفت إلى انه تم إنجاز المرحلة الأولى من تشغيل المحطات قبل الموعد المحدد والذي كـــان مقـــررا في شهر يونيــــو المقبل إلا ان الوزارة اجتهدت لإيصال التيار الى المدينة منذ شهر مضى.