عبدالحميد الخطيب



أعلن مهرجان الغردقة لسينما الشباب برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي عن فتح باب المشاركة في مسابقات دورته الأولى التي تقام خلال الفترة من 21 حتى 27 سبتمبر المقبل.



وقال الناقد محمد سيد عبدالرحيم المدير الفني للمهرجان: يضم المهرجان 3 مسابقات للفيلم الطويل والقصير روائي ووثائقي وتسجيلي وتحريك بالإضافة إلى أفلام الطلبة بخلاف الجائزة الخضراء والتي يحصل عليها الفيلم الذي يدعم فكرة الحفاظ على البيئة.



وأضاف: باب المشاركة يفتح خلال الفترة من 1 الجاري حتى 15 يوليو المقبل على أن تكون الأفلام المتقدمة من إنتاج عامي 2022 و2023 ولم يسبق عرضها أو مشاركتها في مهرجان مصري من قبل، مشددا على أن الهدف من ذلك هو إتاحة الفرصة أمام الجمهور المصري لمشاهدة أعمال جديدة تنتمي لمدارس سينمائية مختلفة من خلال استقطاب الإنتاج المتميز وفي الوقت نفسه إتاحة الفرصة أمام أفلام تستحق التنافس على جوائز المهرجان.



وتابع عبدالرحيم: تشترط لائحة المهرجان أن يكون الفيلم المشارك هو التجربة الأولى أو الثانية لمخرجه أو يتناول قضية متعلقة بالشباب وأن المهرجان يهدف الى دعم الأفكار الشبابية والواعدة من خلال أكثر من محور من محاور المهرجان سواء من خلال مسابقاته أو مسابقة السيناريو والتي سيتم الكشف عنها قريبا ونسعى الى توفير الدعم المادي لها لتخرج الأعمال الفائزة بها الى النور لتشارك في مهرجانات وتتنافس على جوائز سواء محلية أو دولية.



يذكر أن مهرجان الغردقة لسينما الشباب ترعاه وزارة الثقافة المصرية ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر، واحدى شركات الطيران المصرية، وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما الأسبق، وصاحب العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية الناجحة مؤلفا ومنتجا، ويضم في إدارته نخبة من صناع وأساتذة السينما والنقاد والصحافيين.



وتقام دورته الأولى في الفترة من 21 حتى 27 سبتمبر المقبل، ويضم أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة والقصيرة، ومشروعات التخرج لطلبة المعاهد، والأكاديميات السينمائية المتخصصة ويمنح جائزة خاصة تحت عنوان «الجائزة الخضراء» لأفضل فيلم يدعم فكرة الحفاظ على البيئة.