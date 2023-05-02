2.9 مليار دينار أكبر المشاريع على الإطلاق لتنفيذ مجمع بتروكيماويات الزور

511.3 مليون دينار لإنشاء وحدة سادسة لإنتاج غاز البترول المسال و2029 الإنجاز

994.3 مليون دينار لبناء مصنع رابع لإنتاج الأوليفينات.. و2031 موعد الإنجاز

363 مليون دينار لحقن ومعالجة المياه المعدة للطرح في شمال الكويت في مارس 2030

أحمد مغربي



يخطط القطاع النفطي دخول حقبة جديدة من إنشاء المشاريع الجديدة التي تتواكب مع استراتيجية الكويت الطموحة لزيادة مستويات الإنتاج والتكرير، ورصدت مؤسسة البترول الكويتية 10 مشاريع نفطية ضخمة للتنفيذ بقيمة 5.8 مليارات دينار (ما يعادل 19.2 مليار دولار) اعتبارا من العام المقبل وسيستمر تنفيذها حتى عام 2030.



وتتضمن استراتيجية القطاع النفطي أهدافا تسعى الشركات النفطية إلى تحقيقها ومتطلبات المرحلة المقبلة من أجل التنمية وترسيخ الاستقرار والرخاء وتلبية طموحات البلاد نحو المزيد من التطور والتقدم الحضاري، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.



ويتضح من المشاريع التي تخطط مؤسسة البترول الكويتية تنفيذها ان بعضها جار تنفيذه والبعض الآخر تحت الدراسة، وهي كالتالي:



1 - مرفقا الإنتاج الجوراسي رقم 4 و5 شمال الكويت بقيمة 332 مليون دينار وموعد الإنجاز المتوقع فبراير 2024.



2 - تطوير مرافق الإنتاج الجوراسي 3 في شمال الكويت بقيمة رأسمالية 54.7 مليون دينار ويتوقع الانتهاء من عمليات التنفيذ في يناير 2024.



3 - تركيب معدات المحافظة على الضغط ووحدة معالجة الكبريت في مرفق الإنتاج الجوراسي 50 بقيمة رأسمالية تبلغ 52 مليون دينار وموعد انجاز أكتوبر 2025.



4 - إنشاء وحدة سادسة لإنتاج غاز البترول المسال بقيمة 511.3 مليون دينار ويتوقع التنفيذ في السنة المالية 2028/2029.



5 - حفر 6 آبار استكشافية لتأسيس إمكانات الهيدروكربون في المنطقة البحرية بقيمة 244.2 مليون دينار ويتوقع التنفيذ بحلول مارس 2026.



6 - مرافق تصدير النفط الجوراسي الخفيف وتطوير شبكة التصدير الحالية بقيمة 175 مليون دينار ويتوقع التنفيذ في 2027/2028.



7 - معدل حقن ومعالجة المياه المعدة للطرح في شمال الكويت المرحلة الثالثة بقيمة 363 مليون دينار والتنفيذ في مارس 2030.



8 - بناء مصنع رابع لإنتاج الاوليفينات بقيمة 994.3 مليون دينار ويتوقع التنفيذ في 2030/2031، ولايزال المشروع في مراحل الدراسات الفنية والاقتصادية وسيتم تحديث البيانات بعد الحصول على الموافقات اللازمة على قرار الاستثمار النهائي.



9 - مجمع البتروكيماويات (الأوليفينات الثالث والعطريات الثاني) المتكامل مع مصفاة الزور بقيمة 2.99 مليار دينار وهو أكبر مشروع مدرج ضمن خطط القطاع النفطي، ويتوقع تنفيذه في 2030/2031.



10 - اللقيم البديل لوحدات إنتاج الهيدروجين بقيمة 100.7 مليون دينار ويتوقع التنفيذ في مايو 2027.



وتهدف «مؤسسة البترول» إلى زيادة إنتاج النفط والغاز إلى 3.55 ملايين برميل يوميا (تشمل إنتاج نفط الكويت والحقول المشتركة)، وتطوير القدرة على فصل النفوط المنتجة عند ثبوت الجدوى الاقتصادية وزيادة إنتاج الغاز إلى مليار قدم مكعبة يوميا، وذلك عن طريق تحسين طرق الاستخراج من المكامن الهيدروكربونية المعروفة ومواصلة عمليات الاستكشاف المكثفة في المناطق البرية والبحرية لتغطية الاحتياجات المستقبلية من معدلات الإنتاج (مع نسبة تعويض الاحتياطيات تعادل 100%).



ويدرك مسؤولو القطاع النفطي ان صناعة النفط والغاز تعيش في بيئة متغيرة وذات تحديات كبيرة تتطلب التكيف مع المتغيرات والتحديات المحلية والعالمية.



ومن هنا كان على المؤسسة اتباع منهجية علمية في عمليات التخطيط لمستقبل الصناعة النفطية الكويتية، تبدأ بوضع توجهاتها الاستراتيجية بعيدة المدى ومن ثم تحديثها بما يتماشى مع المتغيرات والتطورات الداخلية والخارجية.



إن ما حققته مؤسسة البترول الكويتية في الفترة الماضية من إنجازات على صعيد فتح أسواق نفطية جديدة في كل من قارتي آسيا وأفريقيا، وقدرتها على المساهمة في تأمين إمدادات النفط الخارجية والوفاء بمتطلبات الزبائن في ظل الظروف الجيوسياسية الصعبة التي أحاطت بالعالم في الفترة الماضية، علاوة على الوفاء بالاحتياجات المحلية، كل هذا لم يأت من فراغ وإنما هو نتيجة الجهد والإخلاص وروح الفريق الواحد التي تسود فرق العمل في المؤسسة وتعاونها البناء مع فرق العمل في الشركات التابعة.