عبدالله الراكان



أقامت كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مؤتمرا صحافيا حول فعاليات المؤتمر الدولي الأول للتربية العملية، الذي سيعقد تحت عنوان «التنمية المستدامة في ظل رؤية الكويت 2035»، برعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني، يوم 9 الجاري.



وفي هذا، أكد نائب رئيس المؤتمر مساعد العميد لشؤون الأكاديمية في كلية التربية الأساسية د.عبدالله الغصاب أن المؤتمر يأتي انطلاقا من رؤية كويت جديدة 2035، وتلبية لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، بضرورة استثمار الموارد البشرية وخلق رأسمال بشري ابداعي.



وقال الغصاب ان كلية التربية الأساسية اختارت هذا المؤتمر لأهمية القصوى بالنسبة للتعليم، حيث انطلقت فكرة المؤتمر من مكتب التربية العملية في الكلية، الذي عزز اختيار هذا المؤتمر وإقامته، ويعتبر مكتب التربية العملية حصيلة 3 سنوات دراسية يتم تطبيقها في السنة الرابعة، فكانت الفكرة أن المخرج التعليمي لابد وأن يكون ذا جودة عالية ليستمر في المستقبل.



وأشار الغصاب إلى أن رؤية المؤتمر هي الوصول إلى مخرجات تعليمية ذات جودة عالية تحقيقا لأهداف التنمية التعليمية المستدامة ورؤية الكويت 2035.



وذكر الغصاب أن التنمية المستدامة أصبحت مطلبا دوليا ويعتبر التعليم أهم، وهو المعيار الرابع ضمن معايير التنمية، مشيرا إلى أن رؤية الكويت لابد أن ترتكز على عنصر التنمية البشرية .



وأضاف ان المؤتمر سيشارك فيه 12 دولة، منها 3 دول على الأقل كلياتها ذات جودة عالية في التصنيف، فيما تدخل جامعات عدد منها ضمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم، لافتا إلى أن المؤتمر سيعقد بحضور أساتذة وأكاديميين من أفضل الجامعات لتبادل الخبرات والأفكار والتجارب العلمية، مشيرا إلى أن الكلية عملت خلال الفترة الماضية على التجهيز والتحضير لهذا المؤتمر للاستفادة منه بأفضل صورة ممكنة.