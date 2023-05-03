آلاء خليفة



أكد مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فهد الدبيس، أن الجامعة ستكون حريصة على قبول جميع الطلبة مستوفي الشروط المتقدمين للتسجيل في العام الدراسي المقبل. وبين د.الدبيس، في تصريح صحافي على هامش افتتاح معرض القبول السنوي التاسع والذي يقام تحت شعار «اختيارك يبني وطنا» في جامعة الكويت صباح أمس، أن الجامعة تشارك جميع المؤسسات التعليمية في الكويت انطلاقا من شعورها بأن الشأن التعليمي لا يخص الجامعة فحسب بل يخص كل مؤسسة تعليمية وإيمانا بأهمية التعليم في التنمية والتطوير المنشود في البلاد.



ولفت إلى أن المعرض جاء تلبية لاحتياجات أبنائنا طلبة الثانوية العامة وتعريفهم بمؤسسات التعليم العالي في البلاد سواء الحكومية المتمثلة بجامعة الكويت وكذلك جامعة عبدالله السالم والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى جانب الجامعات الخاصة كذلك.



بدورها، قالت عميدة القبول والتسجيل بالإنابة في جامعة الكويت د.رواء الجارالله، إن المعرض السنوي هو التاسع في جامعة الكويت، ويأتي تحت شعار «اختيارك يبني وطنا»، لافتة إلى أن هذا الشعار جاء لتوفير كل الخيارات أمام طلبة الصف الثاني عشر من جامعات حكومية وخاصة وبعثات داخلية وخارجية إلى جانب مؤسسات أخرى كالحرس الوطني ووزارة الداخلية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بما يسهم في تفعيل الشراكة والمسؤولية المجتمعية ودور مؤسسات التعليم العالي لتنظيم التعاون المشترك ودعم وتحفيز القطاع التعليمي بمختلف مؤسساته بما يتماشى مع أولويات وأهداف التنمية المستدامة في الجانب التعليمي والأكاديمي للكويت لتصبح رائدة عالميا في مجال التعليم.



وأشارت الجارالله إلى أن المعرض يساعد كذلك في تعريف الطالب على اختياراته الفعلية التي تناسب طموحه وقدراته، لافتة إلى أن الجامعة تعاونت كذلك مع مكتب الإنماء الاجتماعي لتقديم ورش عمل وبعض الاختبارات التي تساعد الطالب في تحديد ميوله التعليمية، كما ستضمن المعرض تنظيم جولات ميدانية في كليات مدينة صباح السالم الجامعية حتى يتسنى للطلبة الاطلاع على مجموعة الفعاليات والأنشطة التي تقيمها كليات جامعة الكويت ورؤية الصرح الأكاديمي الهائل بمختلف مرافقه.



وذكرت أن المعرض مستمر لمدة 3 أيام في المركز الثقافي بمدينة صباح السالم الجامعية خلال الفترة الصباحية وبحضور أكثر من 2000 طالب وطالبة من خريجي المرحلة الثانوية من مدارس التعليم الحكومي والخاص بكل المناطق التعليمية، لافتة إلى مشاركة جميع كليات جامعة الكويت ومراكز العمل في المعرض.