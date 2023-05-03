

ذكرت تقارير إخبارية أمس، أنه من المحتمل أن يعود لاعب مان يونايتد الإنجليزي لكرة القدم جادون سانشو إلى صفوف بوروسيا دورتموند الألماني من جديد. وذكرت صحيفة «بيلد»، أن مدير الكرة بنادي دورتموند سيبستيان كيل على تواصل دائم مع مستشاري اللاعب البالغ من العمر 23 عاما.



وكانت صحيفة «سودويتشه تسايتونغ» الألمانية قد ذكرت في وقت سابق أن سانشو يرغب في العودة إلى إلى دورتموند بعقد إعارة.



وبعد أربعة أعوام ناجحة للغاية مع دورتموند، انتقل سانشو إلى «اليونايتد» مقابل 85 مليون يورو في عام 2021، لكن اللاعب الإنجليزي الدولي نادرا ما قدم مستوياته المعهودة مع مان يونايتد، وأرجع المدير الفني إريك تن هاغ غيابه لأسابيع خلال العام الماضي إلى «مشكلات بدنية وفنية».