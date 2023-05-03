

عقدت رابطة الأدباء الكويتيين اجتماعها الأول لمجلس الإدارة بعد نتيجة الانتخابات التي أقيمت أمس الأول، وذلك برئاسة أ.حمد عبدالمحسن الحمد رئيسا للسن، وتم تشكيل الهيئة الإدارية لمجلس إدارة الرابطة، وذلك على النحو التالي:



م.حميدي حمود المطيري أمينا عاما للرابطة، سالم خالد الرميضي أمينا للسر، سعد سالم الأحمد أمينا للصندوق، أحمد سالم زمام رئيسا للجنة الثقافية، إيمان يونس العنزي رئيسا للجنة الإعلامية، تغريد عبدالواحد الداود رئيسا للجنة الاجتماعية، حمد عبدالمحسن الحمد عضوا بمجلس الإدارة، كما تم اختيار لوجين حمد النشوان رئيسا لأكاديمية الأدب.