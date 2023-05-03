مروان بودي: بداية 2023 كانت إيجابية رغم أسعار الوقود المرتفعة وتأثيرها على هوامش الربحية



أعلنت شركة طيران الجزيرة عن نتائجها المالية لفترة الربع الأول من العام المالي 2023، حيث حققت أرباحا صافية بلغت 2.3 مليون دينار، وذلك مقارنة بأرباح الربع الأول من العام الماضي التي بلغت 3.8 ملايين دينار، والتي عكست آنذاك الطلب القوي الذي شهده قطاع السفر ما بعد الجائحة وكذلك ارتفاع أسعار التذاكر.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن الإيرادات الإجمالية للربع الأول بلغت 48.3 مليون دينار، بارتفاع بنسبة 35.2% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغت الأرباح التشغيلية 3.62 ملايين دينار، وارتفع عدد المسافرين خلال الربع الأول بنسبة 56.6% إلى 1.1 مليون، وبلغ معدل إشغال المقاعد 82.1%، بزيادة 6.9% مقارنة بالربع الأول من 2022.



وبلغت الإيرادات التشغيلية 48.3 مليون دينار، بزيادة بنسبة 35.2% مقارنة مع الربع الأول من 2022، وسجلت الأرباح التشغيلية نحو 3.62 ملايين دينار، بانخفاض نسبته 31.3% من الربع الأول من 2022، وبلغ متوسط سعر التذاكر المدفوعة 41.1 دينارا، بانخفاض نسبته 13.6% من الربع الأول من 2022، وتعكس التأثير ما بعد الجائحة.



بداية إيجابية



وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة مروان بودي: «كانت بداية 2023 إيجابية لشركة طيران الجزيرة على الرغم من أسعار الوقود المرتفعة التي أثرت على هوامش الربحية بالربع الأول، إذ واصلت الشركة التركيز على إدارة تكاليفها التشغيلية لتسجل أرباحا وفقا لاستراتيجيتها التي تهدف تحقيق نموا قويا ليكون 2023 عاما مثمرا آخرا».



وأضاف بودي، بالقول: «سجلت طيران الجزيرة خلال الربع الأول نسبة قياسية لمعدل إشغال المقاعد بلغت 82.1%، وخاصة لفترة الربع الأول التي عادة ما تكون بمستويات منخفضة، الأمر الذي يعكس متانة نموذج أعمال الشركة ورضا عملائنا من خدماتنا».



لمحة عن الربع الأول



وفي شهر فبراير من العام، أطلقت طيران الجزيرة رحلات مباشرة من الكويت إلى العاصمة موسكو لتصبح أول شركة طيران تشغل هذا الخط الجديد. وفي شهر مارس، بدأت الشركة تسيير رحلات إلى مدينة سمرقند، وهي الوجهة الثالثة التي تخدمها في أوزبكستان بعد كل من طشقند ونمنغان.



كما أعلنت طيران الجزيرة عن وجهات جديدة للربع الثاني من العالم، شملت كل من لارنكا (قبرص) وبلغراد (صربيا) وتيرانا (ألبانيا)، ذلك علاوة عن استئناف رحلاتها إلى براغ في جمهورية التشيك وسراييفو في البوسنة والهرسك خلال موسم الصيف.



وواصلت طيران الجزيرة توسعة الخدمات المتوافرة في مبنى ركاب الجزيرة T5 مع افتتاح ثلاثة مطاعم جديدة للمسافرين خلال شهر فبراير، اثنان منها عند منطقة تسجيل الحقائب، ومطعم من جهة الصعود إلى الطائرات.



نظرة مستقبلية إيجابية



وتستعد طيران الجزيرة خلال الأشهر القادمة من العام المالي الحالي لتسلم أربع طائرات جديدة، ومع حصولها على اعتماد «مركز تدريب الطيارين وأطقم الطائرات» من قبل الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، قامت الشركة بطلب شراء جهاز محاكاة من المصنع إيرباص الذي من المتوقع تسلمه خلال الربع الثالث من عام 2023 بهدف تدريب واعتماد الطيارين وأطقم الطائرات بتجربة تدريب واقعية مباشرة من قبل طيران الجزيرة، ووفقا لأعلى معايير المعمول لها حفاظا على سلامة الأطقم والمسافرين.



وتخطط طيران الجزيرة أيضا للتعاون مع مؤسسة تدريب معتمدة من قبل وكالة سلامة الطيران بالاتحاد الأوروبي (EASA) لإطلاق برنامج رخصة التدريب متعدد الطواقم (MPL) الخاص بها.