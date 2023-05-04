يعقوب العوضي



تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم مواجهتين اليوم ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس اتحاد كرة اليد، حيث يلتقي برقان مع العربي في الـ 5.00 مساء بينما يتواجه السالمية مع كاظمة في الـ 7.00 مساء، حيث سيلعب الفائزان في مباراتي اليوم بنصف النهائي السبت المقبل.



وفي السياق ذاته، أعلنت عائلة المرحوم محمد العتيبي، عن تقديم جائزة أفضل لاعب عقب كل مباراة من مباريات الكأس.



وبالعودة إلى مباراتي اليوم، فبرقان لديه الإمكانية لتحقيق أهدافه بقيادة مدربه سعيد حجازي، والذي يملك الكثير من الخبرة في الدوري المحلي وبطولة الكأس، ويتطلع للوصول الى المربع الذهبي، فيما يقدم «الأخضر» بقيادة المدرب الوطني أحمد فولاذ مستوى مميزا الموسم الحالي عكس الموسم الماضي الذي تعثر فيه الفريق كثيرا.



وفي المباراة الثانية، يتطلع «السماوي» إلى المربع الذهبي من خلال الفوز على «البرتقالي» ولديه كل من: على بولند، علي دشتي وقد تعاقد الفريق مع المحترف التونسي محمد السوسي تدعيما لصفوفه لاستحقاق الكأس والبطولات الدولية المقبلة، فيما يقود كاظمة للمرة الأولى المدرب الوطني وليد سالمين بعد التعاقد معه، حيث يملك سالمين القدرة على قيادة الفريق عبر الاختبار «السلماوي» متسلحا بالدراية ومجموعة من العناصر «الكظماوية» المهمة أمثال: إبراهيم الأمير وسالم عبد السلام ومشاري طه والحارس تركي الخالدي.