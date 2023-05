أعلنت «إكسايت» للإلكترونيات، أكبر سلسلة معارض إلكترونيات في الكويت وإحدى شركات صناعات الغانم «مجموعة قتيبة الغانم»، عن شراكتها مع العلامة التجارية للهواتف الذكية Nothing، وذلك لإطلاق أجهزة Nothing Phone 1 وسماعاتها اللاسلكية حصريا عن طريق «إكسايت».



ويطمح مصممو هاتف Nothing 1 لإعادة تعريف صناعة الهواتف الذكية، وذلك مع تصميم الجهاز الأنيق والتكنولوجيا المتقدمة التي يتميز بها بأسعار معقولة. ويعمل الهاتف الذكي بمعالج مصمم خصيصا من Qualcomm® Snapdragon 778G، ويتميز بكاميرا مزدوجة رائدة بدقة 50 ميغابكسل، ونظام تشغيل Nothing المحسن، وشاشة OLED بتردد 120 هرتز، مما يوفر تجربة استخدام استثنائية.



وبالإضافة إلى هاتف Nothing 1، تقدم «إكسايت» لعملائها أيضا سماعات Nothing اللاسلكية، التي تتميز بتوفيرها تجربة صوتية ممتازة مع خاصية إلغاء الضوضاء، إضافة إلى الشحن اللاسلكي مع بطارية تعمل لـ 34 ساعة. والجدير بالذكر أن «إكسايت» تقدم تشكيلة واسعة من أحدث أجهزة الهواتف الذكية لزبائنها، تتضمن أحدث وأفضل التكنولوجيا وتتوافر هذه الأجهزة حصريا في «إكسايت»، حرصا على تقديم كل ما هو جديد لزبائنها، وما يميز أجهزة Nothing Phone 1 عن الأجهزة المنافسة هو البساطة وسهولة الاستخدام، حيث إن واجهة الاستخدام ببساطتها وبديهيتها تعد سهلة الاستخدام لكل الأفراد، مما يتيح وضع هذه التكنولوجيا الحديثة عند أكبر عدد من المستخدمين للاستفادة من هذه المزايا. ويعزز طرح هذه أجهزة الهواتف الذكية وسماعات Nothing اللاسلكية من مكانة «صناعات الغانم».