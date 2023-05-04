أعلن المرشح جراح الفوزان عن ترشحه للانتخابات القادمة عن الدائرة الانتخابية الثالثة، وقال في بيان ترشحه «لقد عانت البلاد خلال السنوات الأخيرة من عدم الاستقرار السياسي وتعطيل متعمد لمجلس الأمة من ممارسة دوره التشريعي والرقابي، ما انعكس على كل الأوضاع في البلاد، وجعلها متأخرة في كل المؤشرات، لذا يتطلب منا جميعا في هذه المرحلة المفصلية الجرأة في ذكر مكامن الخلل حتى نعالج هذه المشكلة، وإذا لم نستطع أن نذكر الأزمة الرئيسة فلن نستطيع الخروج من مرحلة التيه السياسي».

وذكر «إن الكويت أمام حاجة ملحة لاسترداد بيت الأمة والنأي به عن الصراعات والمعارك الجانبية سواء معارك الشيوخ أو التجار والمتنفذين، ولذلك بكم ومعكم نقول: «معا لنستعيد بيت الأمة»، ولذلك ووفق هذا الوعد والعهد فأنا مسؤول أمام الله وأمامكم».

وقال «لذا أعلن ترشحي لانتخابات مجلس الأمة 2023.. وكلي ثقة وأمل بالله وبكم أن يتجاوز وطننا أثر وسلبيات المرحلة السابقة.. «إن الله لا يصلح عمل المفسدين).