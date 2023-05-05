يعقوب العوضي



يتجدد لقاء الكويت مع القادسية في الـ 5:00 مساء غد على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، وذلك ضمن الدور نصف نهائي من بطولة كأس اتحاد كرة اليد، حيث تأهل «الأبيض» بعد الفوز على الفحيحيل أمس الأول بنتيجة 41-19 في دور الثمانية، فيما جاء تأهل القادسية على حساب الصليبخات بنتيجة 32-27.



وستجمع المباراة الثانية من المربع الذهبي عند الـ 7:00 مساء الفائز من مواجهتي العربي مع برقان وكاظمة مع السالمية، واللتان أقيمتا في ساعة متأخرة من مساء أمس.



وفي عبور سريع على لقاء الكويت والقادسية، يبدو «الأصفر» مستعدا للمواجهة المرتقبة، والتي يعتبرها ثأرية ومفصلية بعد الفوز على الكويت في الذهاب والخسارة منه في الإياب ببطولة الدوري الممتاز، إذ يتسلح المدرب الصربي بوزو بلاعبين ذوي إمكانيات عالية مثل باقر خريبط وحارس المرمى فهد كرم وعبدالرحمن المزين والمحترفين خالد الحاج يوسف والياباني واتانابي.



على الجانب الآخر، يتميز الكويت بالاستقرار الفني مع المدرب أوليفييرا البرازيلي الذي يعتمد على كل من المحترفين فرانكيس كارول وآنخيل هيرنانديز، إلى جانب نواف الشمري وعبدالعزيز الشمري وصالح الموسوي وعبدالله الخميس وحارسي المرمى علي وحسن صفر.



ودائما ما تمتاز مباريات الفريقين بالقوة والندية، وعلى من يسعى للفوز رفع الطاقة الى القصوى ووضع التركيز على اللعب في المضمون وتحقيق أكبر فائدة من الهجمات المعاكسة والتحكم في التوتر والشد العصبي والوصول إلى بر الأمان.