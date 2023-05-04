أعلن النائب السابق فيصل الكندري عزمه خوض الانتخابات البرلمانية القادمة لمجلس 2023 عن الدائرة الانتخابية الخامسة.



وقال الكندري في بيان ترشحه" شعرنا جميعاً بالقلق من ضبابية المشهد ، وغياب الرؤية وتباطؤ الاصلاح وكأنه أريـد للشعب أن يلفظ ديمقراطيته ويتخلى عن مكتسباته وأن يتم تجريده من قوته وصوته وإفقاده الثقة بمؤسسته التشريعية .

وذكر الكندري" لكن الحكمة الأبوية لقيادتنا السياسية دائماً ما تكون هي الميزان العادل والخط الفاصل في ترجيح كفة الشعب ومصالحه على أي مصالح أخرى".

وأضاف" واستكمالا لدورنا الذي لم يقدر له أن يكتمل بسبب ما واجهناه من تعطیل وجمود في المرحلة الماضية وإيمانا منا بحاجة الشعب لإصلاحات تلامس احتياجاته وترفع من قدرته على أن يعيش حياة كريمة تحقق له الرفاهية المستحقة دون منة أو فضل من أحد".

وبين أنه " لأن الرهان على يقظة الشعب وفطنته وقدرته المعهودة بتجاوز العقبات هـو مـا يبعث الأمـل في نفوسنا، ويجعلنا راسخين على مبادئنا ثابتين على نهجنا عاملين بجد واجتهـاد مـن أجـل رفعـة الكويت وشعبها".

وقال"إني بعـد التوكل على الله أعلـن خـوضى انتخابات مجلس الأمة 2023 عن الدائرة الخامسة منطلقاً في ذلك من ثقتكم ودعمكم، وأسأل الله التوفيق والسداد".