تقدم مرشح الدائرة الثانية فهد صياح أبو شيبة بأوراق ترشحه إلى دائرة شؤون الانتخابات اليوم معلنا خوضه انتخابات 2023.

وأكد أبو شيبة في تصريح صحافي أن مشاركته في هذه الانتخابات تأتي تلبية لنداء الوطن والأمة ولإنقاذ الكويت من حالة الركود والجمود السياسي والاقتصادي والخدمي، مشددا على أنه خوضه الانتخابات يأتي أيضا استكمالا لما بدأه سابقا في انتخابات 2022 و في سياق تمثيل حقيقي للأمة.

وأشار إلى أن برنامجه الانتخابي انعكاس لهموم وتطلعات كل الكويتيين بدون استثناء، بدءا من محاربة الفساد وانقاذ اقتصاد الكويت وإعادة دورها التنموي مرورا بقضايا التعليم والمتقاعدين وصولا إلى توفير فرص عمل مناسبة لمخرجات التعليم الجامعي والتطبيقي وذلك بكل عدالة وإنصاف.

وفيما يتعلق برؤيته لهوية المجلس القادم، نبه فهد أبو شيبة إلى أن لكل مرحلة رجالها، مبينا أن المجلسين السابقين لم يوفقا في أداء الدور المطلوب منهما، مضيفاً "أنا على يقين بأن الفرصة متاحة الآن، للتغيير الايجابي، لكن شريطة حسن الاختيار ومنح الشباب فرصة أكبر لتمثيل الأمة بعيدا عن الشعارات والأصوات العالية".

واختتم تصريحه قائلا "نريد أعضاء يمثلون الأمة باقتدار بلا مصالح ضيقة، فالكويت أمانة بأعناقنا ، ولن نخذلها إن شاء الله".