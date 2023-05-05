

عبدالكريم العبدالله



شكلت وزارة الصحة لجنة عمل لتحضير ومتابعة توفير الاحتياجات المطلوبة لانتخابات مجلس الأمة.



وتختص اللجنة بالتحضير والمتابعة لتوفير الاحتياجات المطلوبة للانتخابات من قوى عاملة وتجهيزات طبية للعيادات والاشتراطات الصحية المطلوبة وتوفير سيارات الاسعاف اثناء إقامة انتخابات مجلس الامة 2023، ووضع الخطة المتكاملة لتقديم الرعاية الصحية الوقائية والطارئة والعلاجية المرتبطة بانتخابات مجلس الأمة في جميع المواقع بما يتفق مع خطة الطوارئ العامة بالوزارة.



وتختص ايضا بتحديد الكوادر الطبية والمهن المعاونة والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم الخدمة على النحو المطلوب وتوزيع تلك الكوادر والمستلزمات على المواقع المختلفة فضلا عن التنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات وكل الجهات ذات الصلة بإجراء الانتخابات والمتابعة المستمرة لتقديم الخدمات بجميع المواقع وفقا للخطة الموضوعة ووضع المقترحات اللازمة للتغلب على اي صعوبات، فضلا عن انها تقوم بإعداد الخطة الاعلامية وخطة العلاقات العامة المرتبطة بالخدمات الصحية اثناء فترة الانتخابات واعداد التقارير الدورية عن تقديم الرعاية الصحية والتقرير النهائي عن اعمال اللجنة.