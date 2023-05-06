أصدرت وزارة الصحة بيانا توضح فيه ما تضمنه قرار رسوم خدمات صرف أكياس الدم.



وقالت «الصحة»، في البيان، أن الرسوم لا تشمل المرضى الكويتيين، أو الحالات الطارئة أو الحرجة، أو حالات السرطان، أو الأطفال من المرضى غير الكويتيين، أو غيرهم من الحالات الإنسانية، وتقتصر على فئات محددة كمرضى العمليات غير الطارئة والمجدولة مسبقا لغير المواطنين، وذلك في إطار صون المخزون الاستراتيجي الوطني للدم ومشتقاته.



وأكدت الوزارة على ما ورد بالقرار من إعفاء المريض من جميع الرسوم، حال وجود متبرع له عن كل كيس دم أو مشتقاته، متمنين للجميع موفور الصحة والسلامة.