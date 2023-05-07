ثامر السليم



قامت وزارة التعليم العالي في الكويت بتوقيع اتفاقية مع الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا - جامعة البحرين الطبية (RCSI) البحرين، لإدراج اسم جامعة البحرين الطبية في خطة بعثات الطلبة السنوية للوزارة، وقد تم التوقيع بحضور الأمين العام لمجلس التعليم العالي، ونائب رئيس مجلس الأمناء بمجلس التعليم العالي لمملكة البحرين د.الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، وممثل وزارة التعليم العالي الكويتي ورئيس المكتب الثقافي بسفارة الكويت في البحرين أ.د.محمد الدغيم، ورئيس جامعة البحرين الطبية البروفيسور سمير العتوم، فيما حضر حفل التوقيع في دبلن نائب رئيس الجامعة والرئيس التنفيذي للكلية الملكية للجراحين في أيرلندا البروفيسور كاثال كيلي ورئيس المكتب الثقافي الكويتي في دبلن البروفيسور فهيمة العوضي، حيث تمثل الاتفاقية تعزيزا للعلاقة الوطيدة بين الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا ووزارة التعليم العالي الكويتية، فبموجب هذه الاتفاقية، ستضمن وزارة التعليم العالي بالكويت توفير عدد من المقاعد للطلبة الكويتيين للالتحاق ببرنامج بكالوريوس الطب بجامعة البحرين الطبية، حيث تأتي هذه الاتفاقية في إطار اتفاقية قائمة مع الكلية الملكية للجراحين في دبلن منذ عام 2011.



وفي هذا الصدد، قال د.الدغيم إن توقيع الاتفاقية مع جامعة البحرين الطبية يعتبر إنجازا كبيرا وهو بمنزلة تتويج لسنوات طويلة من العمل والتعاون مع وزارة التعليم العالي في الكويت، ويعد ذلك شهادة على قوة العلاقة بين المؤسستين والمستوى الرفيع من التعليم الذي تقدمه جامعة البحرين الطبية.