صدر مرسوم بشأن الحلول والإنابات الوزارية في الحكومة، وجاء في المرسوم:
مادة أولى: يحل نواب رئيس مجلس الوزراء حسب ترتيب كل منهم في مرسوم تشكيل الوزارة، بالاضافة الى عمله، محل رئيس مجلس الوزراء أثناء غيابه.
مادة ثانية: يتولى نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء التالي بيانهم القيام بأعمال من يتغيب منهم على النحو التالي:
1 - يقوم وزير الخارجية بأعمال وزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة أثناء غيابه.
2 - يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بأعمال وزير الخارجية أثناء غيابه.
3 - يقوم وزير الخارجية بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أثناء غيابه.
4 - يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بأعمال وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار أثناء غيابه.
5 - يقوم وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بأعمال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أثناء غيابه.
6 - يقوم وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات بأعمال وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية أثناء غيابه.
7 - يقوم وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية بأعمال وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات أثناء غيابه.
8 - يقوم وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب بأعمال وزير الصحة أثناء غيابه.
9 - يقوم وزير الصحة بأعمال وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب أثناء غيابه.
10 - يقوم وزير الأشغال العامة بأعمال وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة أثناء غيابه.
11 - يقوم وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة بأعمال وزير الاشغال العامة أثناء غيابه.
12 - يقوم وزير التربية ووزير التعليم العالي بأعمال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان أثناء غيابه.
13 - يقوم وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الاسكان بأعمال وزير التربية ووزير التعليم العالي أثناء غيابه.
14 - يقوم وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بأعمال وزير التجارة والصناعة أثناء غيابه.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويبلغ الى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.