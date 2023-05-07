صدر مرسوم بشأن الحلول والإنابات الوزارية في الحكومة، وجاء في المرسوم:



مادة أولى: يحل نواب رئيس مجلس الوزراء حسب ترتيب كل منهم في مرسوم تشكيل الوزارة، بالاضافة الى عمله، محل رئيس مجلس الوزراء أثناء غيابه.



مادة ثانية: يتولى نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء التالي بيانهم القيام بأعمال من يتغيب منهم على النحو التالي:



1 - يقوم وزير الخارجية بأعمال وزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة أثناء غيابه.



2 - يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بأعمال وزير الخارجية أثناء غيابه.



3 - يقوم وزير الخارجية بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أثناء غيابه.



4 - يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بأعمال وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار أثناء غيابه.



5 - يقوم وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بأعمال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أثناء غيابه.



6 - يقوم وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات بأعمال وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية أثناء غيابه.



7 - يقوم وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية بأعمال وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات أثناء غيابه.



8 - يقوم وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب بأعمال وزير الصحة أثناء غيابه.



9 - يقوم وزير الصحة بأعمال وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب أثناء غيابه.



10 - يقوم وزير الأشغال العامة بأعمال وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة أثناء غيابه.



11 - يقوم وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة بأعمال وزير الاشغال العامة أثناء غيابه.



12 - يقوم وزير التربية ووزير التعليم العالي بأعمال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان أثناء غيابه.



13 - يقوم وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الاسكان بأعمال وزير التربية ووزير التعليم العالي أثناء غيابه.



14 - يقوم وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بأعمال وزير التجارة والصناعة أثناء غيابه.



مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويبلغ الى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.