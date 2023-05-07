

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي قرارا بإشهار جمعية الغوص الكويتية.



ونص القرار على:



مادة 1: تشهر جمعية الغوص الكويتية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.



مادة 2: يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.



وجاء في النظام الأساسي للجمعية: تم بوزارة الشؤون الاجتماعية تسجيل جمعية الغوص الكويتية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة والتي تهدف الى رفع الجودة لمهنة تدريب الغوص الرياضي بشقيها المهني والترفيهي والحرص على تطبيق متطلبات الأداء بشكل عام من قبل المنظمات الدولية المانحة للشهادة عن طريق المدربين في الكويت ومتابعة أداء المدربين والحرص على أدائهم والنظر في تطوره وتنظيم معارض وأدوات وورش عمل والمساهمة في تنظيم العلاقة التدريبية بين المنتسب ومدرب الغوص. والمؤسسون هم:



٭ رويح ناصر محمد الرويح.



٭ ذياب احمد خميس جاسم.



٭ جمال محمد ناصر الرويح.



٭ ناصر بدر ناصر بوناشي.



٭ محمد ناصر بدر بوناشي.



٭ فيصل ناصر بدر بوناشي.



٭ بدر ناصر بدر بوناشي.



٭ عباس عادل محمد المهنا.



٭ ليلى ناصر محمد الرويح.



٭ سعد مساعد مرزوق العبكل.



٭ حنان طارق احمد العوض.



٭ صلاح وحيد رضا يوسف.



٭ عبدالله سعود عبدالله السبيتي.



٭ شيخة صلاح عبدالله الرويح.



٭ عبدالله طالب عبدالله الرويح.



٭ سارة إبراهيم إسماعيل الأنصاري.



٭ يوسف حمزة عباس بن حسن.



٭ خليفة راشد خميس جاسم.



٭ أحمد عبدالرحمن احمد الخراز.



٭ محمد سهلان حسين السهلان.



٭ حمد عيسى راشد القلاف.



٭ حسين عبدالله حسين السهلان.



٭ خالد عماش مناور المطيري.



٭ هناء أحمد خميس جاسم.



٭ حسن قاطع فنظل العنزي.



٭ شيخة خميس احمد جاسم.



٭ نوف ناصر محمد الرويح.



٭ مبارك عبدالعزيز مبارك الحربي.



٭ احمد عبدالعزيز حمود المعييف.



٭ فايز نايف سالم الرديني.



٭ عبدالله يعقوب يوسف بوعركي.



٭ بدر عبدالعزيز سعود النهام.



٭ عادل عبدالعزيز سعود النهام.



٭ مشعل عبدالعزيز سعود النهام.



٭ محمد احمد خميس جاسم.



٭ مشاري حمد احمد عيسى مبارك.



٭ بدر مثنى عبدالله العتيقي.



٭ فواز عبدالرحمن الماجد.



٭ نوره عبدالعزيز حمود المعييف.



٭ لطيفة جمال ناصر الرويح.



٭ عبدالله احمد عبدالمجيد بن حيدر.



٭ بشائر احمد عبدالمجيد بن حيدر.



٭ فاطمة احمد عبدالمجيد بن حيدر.



٭ عزيز باسم خلف السعدون.



٭ يوسف يعقوب يوسف بوعركي.



٭ علي احمد علي الإبراهيم.



٭ شذى خميس احمد خميس جاسم.



٭ شيخة عبدالعزيز مبارك الحربي.



٭ أنور ناصر محمد الرويح.



ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة يتكون من 7 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لممد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية 6 أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط ان يكونوا مسددين لالتزاماتهم المالية السنوية.