

أعلنت جمعية الهلال الأحمر عن إقلاع طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية متوجهة إلى السودان الشقيق وهي الثالثة ضمن الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء هناك وعلى متنها حمولة 10 أطنان من المواد الغذائية.



وأعرب مدير ادارة الكوارث والطوارئ في الجمعية يوسف المعراج، في تصريح لـ«كونا»، عن الأمل بأن تسهم هذه المساعدات في التخفيف من معاناة الشعب السوداني، مؤكدا ان الجمعية ستكثف جهودها في تقديم المساعدة والعون للمتضررين هناك.



وذكر المعراج أن رحلة الاغاثة «الكويت بجانبكم» تمثل جزءا من عدة عمليات لنقل المواد الغذائية والمواد الطبية الى الشعب السوداني، موضحا أن الجمعية أعدت خطة إغاثة عاجلة بدأت بالتنسيق مع الهلال الاحمر السوداني لتوزيع تلك المساعدات الاغاثية.



وقال إن الوضع الذي يمر به الأشقاء في السودان يتطلب تدخلا فوريا من المنظمات الانسانية لإغاثتهم، مؤكدا أن الجمعية قامت وستقوم بكثير من المبادرات والجهود لدعم المتضررين السودانيين.



وأعرب عن الشكر والتقدير لوزارات الدفاع لتسخير طائراتها والخارجية والمالية والصحة على المساهمة في إنجاح المهمة الإنسانية.