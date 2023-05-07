

أسامة دياب



افتتحت السفارة التركية لدى البلاد أبوابها صباح أول من أمس (الجمعة)، لاستقبال الناخبين من أبناء جاليتها المقيمين في الكويت للإدلاء بأصواتهم في كل من الانتخابات النيابية والرئاسية، والتي ستنتهي في التاسعة من مساء اليوم الأحد. وعلى هامش عملية الاقتراع، أشارت السفيرة التركية لدى البلاد طوبى نور سونمنز، أن كثافة حضور الناخبين إلى مبنى السفارة بدءا من يوم أمس الأول للمشاركة في هذا العرس الانتخابي، أكبر دليل على رغبة جميع مواطنينا في أن يكون لهم دور أساسي في هذه العملية الديموقراطية، حيث يعتبر الأتراك التصويت واجبا وحقا لهم، لافتة إلى أن الديموقراطية التركية مميزة وقوية. وأشارت إلى وجود نحو 171 صندوق اقتراع مخصصة للناخبين الأتراك بالخارج في 73 دولة بينها الكويت. وذكرت أن الناخبين سيصوتون لاختيار أعضاء البرلمان الـ 28 إضافة إلى انتخاب الرئيس، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 4000 ناخب يحق له التصويت في الكويت.



وأوضحت سونمنز أن «اهتمام المواطنين الأتراك الذين يعيشون في الخارج بالانتخابات يزداد بشكل مطرد في كل الانتخابات، حيث ارتفعت نسبة المشاركة، التي بلغت 18.94% في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في عام 2014، إلى 50.09% في عام 2018»، متوقعة أن تزداد هذه النسبة بشكل أكبر في هذه الانتخابات. وشكرت السفيرة الحكومة الكويتية ممثلة في وزارتي الداخلية والخارجية «ما قدمتاه من تسهيلات لإنجاح هذا العرس الديموقراطي»، مشيدة بـ «الدعم الدائم الذي تقدمه حكومة الكويت في أي مناسبة تقيمها السفارة، حيث أمنت لنا كل التسهيلات اللازمة لتنظيم هذا الحدث المهم لنا».