افتتح القنصل العام في نيويورك عزام العصفور ورئيس المكتب الصحي في واشنطن د.فيصل الصفي جناح المرضى الكويتيين ومرافقيهم في مستشفى «مونتفيوري» بمدينة نيويورك.



جاء ذلك في حفل اقامه المستشفى بحضور رئيس المستشـفــى والمسؤوليــن والطاقم الطبي، بالإضافة الى عدد من المرضى الكويتيين ومرافقيهم.



وقال رئيس المستشفى د.فيليب أوزوا لـ «كونا»: «ان تلك المبادرة التي قام بها المستشفى جاءت تقديرا للعلاقات الوطيدة مع الكويت وتقديرا للثقة التي توليها الكويت لمستشفى مونتفيوري وجميع طاقمها في العلاج والعناية بالمرضى الكويتيين وتوفير كافة سبل الراحة لهم منذ بدء العلاج حتى انتهائه».



وأضاف انه تم تخصيص جناح للمرضى الكويتيين في قسم الإفاقة بعد العمليات وفي قسم التأهيل.



ومن جانبه، قال العصفور ان مدينة نيويورك مركز مهم لعدد كبير من المستشفيات المتطورة والرائدة في المجالات الصحية المختلفة التي يقصدها المرضى الكويتيون.



وذكر ان مبادرة مستشفى مونتفيوري في مدينة نيويورك وتخصيصها جناحين للمرضى الكويتيين هي بلا شك مبادرة محمودة وتعكس طبيعة العلاقات المتنامية والمنسجمة مع تطلعات الكويت والمكتب الصحي التابع لسفارتنا في واشنطن الذي يحرص بدوره على توفير كافة الخدمات والرعاية الافضل للمرضى الكويتيين والتخفيف عنهم.



وأشار العصفور الى أن تلك المبادرة تهدف الى الارتقاء بالعلاقات الطبية عن طريق التعاون مع أفضل المراكز والجامعات والمستشفيات في الولايات المتحدة، قائلا «نحن اليوم بصدد قطف ثمار هذا التعاون المتميز والعمل المتواصل بين الجانبين».



وأفاد بأن القنصلية العامة في نيويورك تسعى بدورها الى تقديم الدعم والتسهيلات في مجال اختصاصها لكافة المواطنين الكويتيين ومؤسسات الدولة والشركات الكويتية في الولايات التي تقع في نطاقها الجغرافي، متمنيا الشفاء العاجل للمرضى والتوفيق للجهود الكويتية المخلصة خارج البلاد.



واطلع القنصل العام ورئيس المكتب الصحي في واشنطن والحضور على تجهيزات الأجنحة المخصصة ومكوناتها ومرافقها، واستمعوا الى شرح مفصل حول طرق التعامل واستقبال المرضى الكويتيين وسبل توفير الراحة لهم، معربا عن شكره لكل العاملين بالمستشفى وكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز.



من جهة أخرى، اعرب رئيس المكتب الصحي د.فيصل الصفي عن سعادته وامتنانه لما قام به المستشفى من خطوة مشكورة تعكس اهتمامهم، مشيدا بمستوى أداء مستشفى مونتفيوري وبالخدمات الطبية المتميزة التي يقدمها للمرضى بشكل عام والمرضى الكويتيين بشكل خاص.



وأضاف ان المكتب الصحي الكويتي لا يألو جهدا في البحث عن مستشفيات ومراكز طبية مشهود لها بالتميز في مختلف الولايات الأميركية وتقييم أدائها على معايير متقدمة أهمها العلاج والرعاية الطبية اللازمة وكذلك التعاون مع المراكز البحثية الطبية المتطورة لتبادل الخبرات والبحوث بين الكويت والولايات المتحدة.



وتابع ان المستشفى يعتبر مركزا رئيسيا في الولايات المتحدة لزراعة الأعضاء من بينها القلب والرئة، وكذلك لجراحة أمراض السرطان وأمراض القلب وغيرها.



والتقى القنصل العام عزام العصفور ورئيس المكتب الصحي د.فيصل الصفي مجموعة من المرضى الكويتيين ومرافقيهم الذين حضروا حفل الافتتاح، وتم الاطمئنان على أوضاعهم والاستماع الى ملاحظاتهم واحتياجاتهم وكيفية تقديم التسهيلات بهذا الخصوص.