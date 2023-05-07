

يعقوب العوضي



تأهل فريق كرة اليد بنادي الكويت إلى المباراة النهائية لكأس الاتحاد بعد فوزه على القادسية 30-25 وذلك في المباراة التي جمعتهما ضمن الدور نصف النهائي على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، وينتظر الفائز من مباراة كاظمة وبرقان التي أقيمت في ساعة متأخرة من مساء أمس.



وجاء الشوط الأول متكافئا بين الطرفين حيث تقدم القادسية وسرعان ما عادله الكويت وانتهى بتقدم الأبيض بنتيجة 15-14. وفي الشوط الثاني واصل الكويت بسط سيطرته على المباراة.



وتألق من القادسية عبدالعزيز سالمين، وخالد بالحاج يوسف، والياباني واتانابي وعبدالرحمن المزين وحارس المرمى فهد كرم، ومن جانب الكويت فرانكيس كارول وانخيل هيرنانديز وصالح الموسوي وعبدالله الغربللي وعبدالله الخميس. وفاز بجائزة المرحوم محمد زيد العتيبي كأفضل لاعب في المباراة لاعب الكويت صالح الموسوي.