

بدر السهيل



تقدم 61 مرشحا بأوراق ترشحهم في أول يومين من فتح باب التسجيل لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 17 (أمة 2023) المزمع إجراؤها في 6 يونيو المقبل، منهم 60 مرشحا من الذكور ومرشحة واحدة فقط.



وبلغ إجمالي عدد المرشحين في يومي التسجيل بالدائرة الأولى 8 مرشحين، و17 في الثانية، من بينهم مرشحة واحدة، و6 في الدائرة الثالثة، و13 في الدائرة الرابعة، في حين بلغ إجمالي عدد المرشحين في الدائرة الخامسة 17 مرشحا.



وفيما أعلن النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة مرزوق الحبيني ترشحه لمنصب نائب رئيس مجلس الأمة حال نجاحه في الانتخابات، بلغ عدد النواب السابقين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم 20 نائبا سابقا، فيما ترشح 3 أعضاء من مجلس الأمة المبطل 2022.