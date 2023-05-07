وصلت إلى مطار بورتسودان ثالث طائرات الجسر الجوي محملة بنحو 10 أطنان من المساعدات الطبية والإنسانية من أصل 75 طنا.



وقال سفيرنا لدى الخرطوم د.فهد الظفيري إن ثالث طائرات الجسر الجوي وصلت إلى مطار بورتسودان وستتواصل الرحلات لنقل نحو 75 طنا من المساعدات الطبية والإنسانية حاملة شعار «الكويت بجانبكم».



وأضاف الظفيري أن شحنة المساعدات كانت مواد غذائية تسلمتها جمعية الهلال الأحمر السوداني.



وأشار إلى أن أفراد ومتطوعي جمعية الهلال الأحمر كانوا خلية متقدة بالنشاط حيث أفرغوا المساعدات بوقت قياسي كي يتم توزيع هذه المساعدات على مستحقيها بالسرعة الممكنة في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطنين جراء الحرب في المدن.



وأكد السفير الظفيري أن الكويت ستظل بجانب الشعب السوداني في محنته، لافتا إلى أن حملة شعبية كويتية انتظمت لارسال مساعدات إضافية.



وتمت عملية تسلم الشحنة ونقلها بحضور السفير الكويتي ورئيس جمعية الهلال الأحمر د.خليل سرتيل.