أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الأحد، عن إقلاع طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية متوجهة إلى السودان الشقيق تعد الرابعة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء هناك وعلى متنها حمولة 10 أطنان من المواد الغذائية.

وقال مدير إدارة الكوارث والطوارئ في الجمعية يوسف المعراج لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذه الطائرة تعتبر امتدادا للجسر الإغاثي الجوي الذي يستهدف رفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق.

وأكد المعراج أن التنوع في حمولة الطائرات الإغاثية يأتي لتحقيق المتطلبات الأساسية التي يحتاجها المواطن السوداني موضحا أن الجسر الإغاثي مستمر وفق خطط وبرامج أعدتها (الهلال الأحمر) لهذا الغرض بالتعاون مع وزارات الخارجية والدفاع والصحة والمالية.

وأضاف أن هذه المساعدات تأتي تحت شعار (الكويت بجانبكم) في إطار العلاقات التي تجمع الكويت مع السودان الشقيق وضمن الدور الإنساني الكويتي في إغاثة المحتاجين والمتضررين من الكوارث المختلفة.

وأعرب عن بالغ الشكر والتقدير للمواطنين والقطاع الخاص والبنوك لتبرعهم بحملة جمعية الهلال الأحمر الكويتي (أغيثوا السودان) لمصلحة الشعب السوداني الشقيق عبر الموقع الإلكتروني للجمعية.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الأسبوع الماضي بناء على التوجيهات السامية إرسال مساعدات إغاثية وطبية عاجلة للسودان الشقيق وتكليف وزارة الخارجية التنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية لإرسال المساعدات الإنسانية بالسرعة الممكنة.